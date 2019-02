Borgo a Mozzano



Frana sul Brennero, sopralluogo di Andreuccetti e Marchini: "In 40 giorni senso unico alternato"

venerdì, 15 febbraio 2019, 12:26

Stamattina c'è stato un sopralluogo sulla frana del Brennero alla presenza del sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, dell'assessore del comune di Lucca, Celestino Marchini, dei tecnici Anas e della ditta che sta effettuando i lavori di ripristino.



Nell'occasione si sono decisi gli ultimi dettagli per le modalità di intervento ai fini di ripristinare la viabilità e si è anche parlato di una ulteriore segnaletica stradale da porre in essere per agevolare il transito di auto e mezzi pesanti. La somma urgenza posta in essere servirà per riaprire la strada a senso unico alternato, con semaforo, nel giro di circa 40 giorni, ma non basterà per ripristinare il doppio senso di marcia. Per quest'ultimo servirà prima un intervento strutturale tra fiume e versante stradale per una complessiva messa in sicurezza. A tale scopo si è ritenuto opportuno convocare già per la prossima settimana un tavolo di lavoro presso il comune di Borgo a Mozzano che coinvolga enti ed istituzioni interessate dalla problematica, tra cui la Regione Toscana.



Sempre per la prossima settimana Andreuccetti e Marchini, d'accordo con i tecnici Anas, hanno predisposto la realizzazione di nuovi cartelli che ben prima del Ponte di Rivangaio indichino le direzioni di marcia per auto e camion, così da agevolare il più possibile la sicurezza stradale di fronte a questa situazione di difficoltà.