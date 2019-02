Borgo a Mozzano



Giovanisì in tour... a Borgo a Mozzano

lunedì, 4 febbraio 2019, 14:44

“Giovanisì in tour – il progetto raccontato dai giovani toscani” è il format informativo sul territorio promosso da Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. La prossima tappa, la tredicesima, si svolgerà mercoledì 13 febbraio a Borgo a Mozzano, in collaborazione con il comune, il Centro per l’impiego della Valle del Serchio e l’ISI di Barga (ITT Enzo Ferrari).

Protagoniste dell’incontro, rivolto alle classi quinte dell ISI Barga (Istituto Tecnico Settore Tecnologico “Enzo Ferrari”), saranno le #StoriePossibili di alcuni degli oltre 278 mila beneficiari del progetto regionale: Salvatore, che ha deciso di diventare imprenditore trasformando la sua passione per la musica in un lavoro, e lo stesso ha fatto Marika, che ha ampliato la sua azienda impegnata nel settore della stampa 3D. Giacomo e Gaelle si sono formati grazie a un tirocinio non curriculare presso due grandi aziende del territorio, mentre Saverio ha svolto un tirocinio curriculare retribuito durante il proprio percorso di studi universitario. Diversamente da loro, Daniela si è misurata con un’esperienza di cittadinanza attiva svolgendo il servizio civile regionale presso il Comune di Borgo a Mozzano, Annamaria ha intrapreso un percorso di istruzione tecnica superiore nel settore del turismo e Vanessa ha frequentato un corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per la valorizzazione delle dimore storiche. Antonio ha invece deciso di accrescere le proprie competenze seguendo un corso professionale, e Linda ha trovato uno spazio di lavoro beneficiando dei voucher per coworker.

Durante gli incontri, insieme alle molteplici e variegate esperienze raccontate dalla voce di chi le ha vissute, lo staff Giovanisì, illustra le opportunità e le misure inserite nel progetto regionale.

A moderare l’evento sarà Davide De Crescenzo, direttore di intoscana.it

Quando e dove

Mercoledì 13 febbraio 2019, ore 11– 12.30 presso Convento ex Oblate – Piazza degli Alpini, Borgo a Mozzano (LU)

Incontro riservato alle classi invitate

• Per maggiori informazioni sulla tappa: https://giovanisi.it/2019/01/18/giovanisi-in-tour-ilprogetto-raccontato-dai-giovani-toscani-il-13-2-a-borgo-a-mozzano-lu/

• Per vedere i contributi delle tappe precedenti https://giovanisi.it/2017/07/04/giovanisi-intour-il-progetto-raccontato-dai-giovani-toscani/

• Per maggiori informazioni sul progetto Giovanisì https://giovanisi.it/il-progetto/