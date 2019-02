Borgo a Mozzano



Il Movimento Civico di centro-destra celebra le vittime delle foibe

sabato, 9 febbraio 2019, 17:15

Presenti questa mattina alla commemorazione e alla deposizione della corona di alloro per le vittime delle Foibe che coinvolse circa 11 mila italiani davanti al palazzo comunale di Borgo a Mozzano i rappresentanti del Movimento Civico di Centro destra, tra cui Cipriano Paolinelli, Cristina Benedetti (attuale consigliera di opposizione).

“Abbiamo voluto essere presenti – sottolinea -il Movimento in una nota stampa - perché questo ricordo rimanga vivo nel tempo credendo che non ci siano vittime di serie A o di serie B e neppure carnefici di serie A e B ma solamente vittime e il loro ricordo non debba svanire col tempo ma rimanere sempre più vivo in tutti i territori. Il passato, bello o brutto che sia, fa parte della nostra storia e ci serve ad affrontare il futuro con maggiore consapevolezza perché gli errori non si ripetano. Un doveroso ringraziamento va alle forze dell'ordine presenti, all'Associazione Nazionale Carabinieri, a tutte le associazioni e a tutti i presenti”.