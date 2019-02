Borgo a Mozzano



“Linea Gotica settore Valle del Serchio e Versilia”: giornata di studio a Borgo a Mozzano

venerdì, 1 febbraio 2019, 09:17

di loreno bertolacci

Appuntamento importante quello di giovedì 7 febbraio a Borgo a Mozzano presso la sala consiliare dell’Unione dei Comuni della Mediavalle. Una giornata “full immersion” nella storia locale, ripercorrendo le tappe più importanti del periodo storico della seconda guerra mondiale nella Valle del Serchio ed in Versilia e di quello che ha comportato non solo in termini di vite umane per il nostro territorio.



Il programma della giornata inizia di buon ora. Alle 9,00 la presentazione della giornata a cura di Piergiorgio Pieroni, poi a seguire i vari interventi: “Guerra e Resistenza nella Valle del Serchio” di Feliciano Bechelli, “Linea Gotica in Versilia” di Giovanni Cipollini, “Organizzazione Todt e Linea Gotica Brancoleria” di Piergiorgio Romboli ed infine concluderà gli interventi della mattinata Luciano Pieroni trattando il tema delle “Fortificazioni e ricadute sociali sul territorio della Valle”. Alle 12,00 sarà la volta del pubblico che potrà fare i propri interventi e proposte poi, dopo la pausa pranzo. Alle 14,30 l’illustrazione del Museo con la visita alle Fortificazioni.



Insomma una giornata piena di studio della storia nella Valle del Serchio e Versilia, importante per capire e soprattutto per ricordare quel difficile momento storico che ha inequivocabilmente segnato le sorti dei nostri territori lasciando segni indelebili. Periodo storico recente che non va dimenticato, ma deve essere mantenuto vivo il ricordo, affinchè le future generazioni non debbano ripetere gli errori del passato.