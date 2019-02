Borgo a Mozzano



Movimento Civico replica a Andreuccetti: “Non abbiamo ancora ufficializzato alcun nome”

lunedì, 18 febbraio 2019, 15:34

L’attuale primo cittadino Patrizio Andreuccetti ha ufficializzato la propria ricandidatura al ruolo, come era da tempo atteso. Il Movimento Civico di Centrodestra non le manda a dire riguardo ad una recente intervista pubblicata sulla stampa.

“Il nostro primo cittadino, nell'annunciare la sua ricandidatura (per altro piuttosto scontata) è riuscito a parlare anche di noi. Per tutti coloro che, pur avendo un lavoro, una professione e il peso di una famiglia, si occupano anche di politica locale, amministrano o si dedicano alla così detta "cosa pubblica" sacrificando il tempo libero e rimettendoci spesso di tasca propria, la decisione di candidarsi a sindaco non è altrettanto facile. Nel nostro gruppo, fortunatamente, non ci sono politici professionisti, cosa diffusa nel PD, ma persone che ogni giorno si dirigono sul proprio luogo di lavoro che non è al n°1 di via Umberto I. Ci meravigliamo inoltre che, con la sua consolidata esperienza politica, cada ancora nei tranelli giornalistici”.

“Il Movimento Civico di Centrodestra non ha ancora ufficializzato il proprio candidato, onde per cui non ci sono stati cambiamenti in corso. Sindaco stai sereno!”.