Borgo a Mozzano



Nasce "Orgoglio Comune": sarà Cristina Benedetti a sfidare Andreuccetti

mercoledì, 27 febbraio 2019, 11:38

di simone pierotti

Sciolte le ultime riserve, anche il gruppo di opposizione ufficializza il proprio candidato per le prossime elezioni amministrative: sarà Cristina Benedetti a sfidare il sindaco Patrizio Andreuccetti. E’ stato reso noto nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la ex cappella delle Oblate a Borgo a Mozzano: ufficializzato anche il nome della lista, si chiamerà “Orgoglio Comune”, e il candidato vice sindaco, Cipriano Paolinelli.

Con loro, anche il consigliere Lorenzo Bertolacci che ha introdotto: “Dopo una serie di incontri, la scelta è caduta sui nomi di Cristina Benedetti come candidato sindaco e Cipriano Paolinelli come candidato vice sindaco. Riteniamo sia la squadra migliore che possiamo presentare”.

Prende la parola Benedetti, da 15 anni in consiglio comunale ma alla prima candidatura come sindaco: “Vengo da una lunga esperienza in consiglio, sia in giunta come assessore che come minoranza. Il gruppo che mi supporta è formato da persone di esperienza e da giovani, tutti accumunati dall’entusiasmo e dall’orgoglio di vivere in questo territorio e di poter cambiarne le sorti. La lista, non a caso, si chiamerà “Orgoglio Comune”. Per la sottoscritta è un triplice motivo di orgoglio: quello di vivere e far crescere i miei figli a Borgo a Mozzano, quello di rappresentare quei cittadini che non si riconoscono nell’attuale amministrazione, quello di essere donna”.

“Abbiamo già l’appoggio di tutti i partiti di centro destra ma siamo aperti a tutte le altre aree, a i vari movimenti civici che ci sono sul territorio. Sarà una sfida difficile, contro un sindaco uscente lo è sempre ma l’esperienza di questi cinque anni mi convince che ci sono punti su cui mettere in crisi l’amministrazione”.

Alla prima esperienza amministrativa, Cipriano Paolinelli, che rapprenderà la frazione di Valdottavo: “Provengo da un percorso sindacale, tra la gente e mi sono riconosciuto nei valori di questo movimento, per questo mi sono messo in gioco, ci sono le possibilità per vincere”.

Si entra poi nel dettaglio. Lista: “Ci stiamo lavorando, ci saranno varie novità con ingressi giovani. Cercheremo di rappresentare il più possibile il territorio, coprendo le frazioni principali, ma anche il mondo del volontariato, dell’associazionismo e dello sport”. Temi: “Partiremo dalle scelte sbagliate, per esempio la scelta delle scuole, basata sulla ristrutturazione e non sulla crescita; inoltre la scelta di rinegoziare i mutui. Il programma sarà stilato nei prossimi incontri”. Rapporti con il Movimento 55 Stelle: “Come detto siamo aperti a tutti, anche a confrontarci con gli attivisti del territorio”.