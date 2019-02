Statale del Brennero, Andreuccetti chiede interventi strutturali

Altri articoli in Borgo a Mozzano

mercoledì, 6 febbraio 2019, 12:50

L’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano il 10 febbraio, “Giorno del Ricordo” rende omaggio e rinnova la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale

martedì, 5 febbraio 2019, 14:04

Il capogruppo regionale di Forza Italia impegna la giunta regionale: "L’opera di Borgo a Mozzano attrattiva irrinunciabile per il turismo toscano"

lunedì, 4 febbraio 2019, 14:44

“Giovanisì in tour – il progetto raccontato dai giovani toscani” è il format informativo sul territorio promosso da Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. La prossima tappa, la tredicesima, si svolgerà mercoledì 13 febbraio a Borgo a Mozzano

lunedì, 4 febbraio 2019, 10:40

Continua a rimanere chiusa la strada del Brennero, in entrambe le direzioni, a Borgo a Mozzano. La frana che ha riguardato la carreggiata, lato fiume Serchio, desta ancora preoccupazione. Patrizio Andreuccetti, sindaco e presidente dell'Unione dei Comuni Mediavalle, ha annunciato di voler chiedere alla regione lo stato di calamità naturale

lunedì, 4 febbraio 2019, 10:07

Yamila Bertieri, cittadina del comune di Borgo a Mozzano e attivista in politica, sottolinea con rammarico le nuove e pessime condizioni in cui versa la strada statale 12 del Brennero, in gestione all'Anas

domenica, 3 febbraio 2019, 12:14

La strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Borgo a Mozzano (km 43,900) in provincia di Lucca, a causa di una frana che ha riguardato il corpo stradale sul lato adiacente al fiume Serchio. Il traffico è al momento deviato sulla viabilità...