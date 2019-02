Borgo a Mozzano



Statale del Brennero: prima senso unico alternato, poi un progetto per messa in sicurezza

venerdì, 22 febbraio 2019, 12:52

Stamattina, nella sala del consiglio comunale di Borgo a Mozzano, si è svolta una riunione, convocata personalmente dal sindaco Andreuccetti, a cui hanno preso parte tutti gli enti interessati dalle problematiche emerse sulla Statale del Brennero in seguito agli eventi alluvionali del 1,2,3 febbraio.



"Nell'incontro- spiega lo stesso Andreuccetti- si è parlato dei problemi strutturali presenti tra fiume e statale su tutto il tratto che da Chifenti porta ad Anchiano, con particolare attenzione sulla frana sotto il bivio per Corsagna che attualmente interrompe lo scorrimento del traffico. Su quel tratto è in atto una somma urgenza che entro la metà di aprile, così presuppone Anas, potrà dare il senso unico alternato con semaforo. Nel frattempo Anas si adopera per progettare un intervento complessivo di messa in sicurezza, che intervenga strutturalmente tra fiume e Statale, in collaborazione con tutti gli enti che devono dare pareri tecnici. Contestualmente alla fase progettuale Regione, Provincia, Anas stessa, ed i Comuni interessati si adopereranno per reperire finanziamenti attraverso risorse regionali e/o statali, sulla base del progetto redatto da Anas, in modo tale che nel tempo possa essere ripristinata una viabilità normale in adeguata sicurezza. Nella riunione si è parlato anche dei problemi relativi alle attività commerciali e industriali, rappresentate da Confcommercio e Confesercenti, con le quali si sono condivise soluzioni temporanee, soprattutto relative al miglioramento della cartellonistica, per affrontare al meglio la situazione di emergenza. Si è inoltre affrontato il tema del trasporto pubblico locale, per il quale saranno richiesti finanziamenti alla Regione per implementare i servizi. Il nostro obiettivo, conclude il sindaco, è quello di poter portare avanti, con serietà e concretezza, un ampio progetto che ridia la viabilità normale alla statale, ma che allo stesso tempo impedisca per il futuro il ripresentarsi di situazioni simili a quelle già vissute con il maltempo".

Enti e personale di riferimento presenti alla riunione: Autorità di Bacino: Segretario generale Lucchesi, Ing. Sadun/ Provincia: Dott.ssa Di Somma, Geo. Celani/ Regione: Consiglieri Baccelli e Giovannetti, Ceccarelli/ Genio Civile: Claudio Rossi/ Bagni di Lucca: Vice-sindaco Pacini/ Anas: Ing. Menchise, Dottor Santoro, Geo. Fiorentini/ Conf. Commercio e Conf. Esercenti: Micheli, Dinelli/ Comune di Lucca: Assessore Marchini/ Comune di Borgo a Mozzano: sindaco, ing. Puccini, Comandante Martini