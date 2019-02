Borgo a Mozzano



Successo per la Tombola di Carnevale della Misericordia per acquistare un mezzo per trasporto disabili

domenica, 24 febbraio 2019, 16:34

di simone pierotti

Bellissima serata alla Sala delle Feste di Borgo a Mozzano per la “Gran Tombola di Carnevale” organizzata venerdì dalla locale Fraternita di Misericordia. Una sala allestita di tutto punto per l’occasione che ha richiamato tanta gente per il popolare gioco e a trascorrere alcune ore in compagnia e allegria.

La serata, resa possibile grazie all’impegno di tanti volontarie e volontari, e con l’importante collaborazione delle attività commerciali e produttive del territorio che hanno contribuito in particolare donando i premi. Il ricavato del gioco sarà devoluto per l’acquisto di un nuovo mezzo per trasporto disabili che, proprio nella serata della tombola è stato presentato davanti alla “sala delle feste”.

Riuscitissimo l’evento, con le varie partite della tombola intervallate da momenti di musica ed allegria con gli stacchi musicali della Merciful Band presente in forza.

L’iniziativa di venerdì rientra in una serie di eventi organizzati dalla Misericordia di Borgo a Mozzano per coinvolgere i giovani e i volontari e per reperire i fondi per l’acquisto di un mezzo per trasporto disabili. Lo scorso 9 febbraio era stata organizzata una “pizzata in compagnia” con il Gruppo Giovanile della Misericordia e il prossimo 1° marzo si svolgerà una cena di beneficenza presso il Centro Anziani organizzata dai ragazzi dell’agricoltura sociale.