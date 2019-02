Borgo a Mozzano



Tutto pronto per il 47° Carnevale di Valdottavo

sabato, 16 febbraio 2019, 09:21

Tutti pronti, domani, per il fischio d'inizio del 47° Carnevale di Valdottavo che, come sempre, regala a bimbi, ragazzi e a tutta la comunità, non solo paesana ma anche a quella proveniente dalle zone limitrofe, due domeniche (17 e 24 febbraio) di allegria, divertimento e musica con un programma dedito a coinvolgere tutti.



"Un grazie anticipato - dichiara Cipriano Paolinelli del Movimento Civico di centro-destra di Borgo a Mozzano - al Comitato Paesano di Valdottavo, ai carristi, che mettono un impegno importante, ai gruppi mascherati e a tutti quelli che sostengono questa festa che oramai da 47 anni fa parte di ognuno di noi. Continuare a sostenere queste consolidate manifestazioni dev'essere una priorità".