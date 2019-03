Borgo a Mozzano



Cade col parapendio a Cune, interviene il Pegaso

domenica, 3 marzo 2019, 16:49

di simone pierotti

Rocambolesco intervento dell’elisoccorso Pegaso, nel primo pomeriggio, a pochi metri dal centro abitato di Cune, per soccorrere un uomo di Firenze caduto col parapendio.

La giornata, calda e priva di nuvole, era ideale per una tradizionale attività della zona: il lancio col parapendio, dalle pendici del Monte Bargiglio, in località “Le Coste”. Un uomo, che da anni si dedica a questa passione, si è lanciato attorno alle 14:30 ma, stavolta, qualcosa è andato storto. Alcuni testimoni, abitanti del paese di Cune, hanno visto il mezzo volteggiare nel cielo, in una direzione diversa dalle consuete traiettorie di sicurezza, aumentando la velocità e sparendo poi dalla visibilità. L’uomo, da una prima ricostruzione dei fatti, ha tentato un atterraggio di emergenza, conoscendo la zona, finendo su un’area abbastanza ampia e pulita, l’ex campo sportivo anche noto come “Vigna del Prete”, poco distante il paese di Cune. L’atterraggio è riuscito ma l’impatto col terreno non è stato dei migliori. Lo sportivo, comunque, è rimasto cosciente ed ha allertato i soccorsi. Ha poi telefonato al taxista che presta servizio di trasporto dal campo sportivo di Diecimo (dove atterrano i parapendii) al Monte Bargiglio da dove si lanciano, comunicando le coordinate di atterraggio.

Immediati i soccorsi: il 118 ha allertato l’elicottero Pegaso 3 e un’autoambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano. I mezzi sono giunti sul posto in tempi rapidi: in particolare, l’area scelta dallo sfortunato parapendista è stata ideale per permettere al Pegaso di atterrare, dopo alcune attente manovre. Tra i primi ad accorrere alcuni abitanti della zona che hanno assistito incuriositi e preoccupati alle successive operazioni di soccorso al malcapitato.

L’equipaggio medico del Pegaso e quello dell’ambulanza della Misericordia sono intervenuti, procedendo per prima cosa a togliere il paracadute e poi ad immobilizzare l’uomo che, fortunatamente, è rimasto sempre cosciente. E’ stato poi caricato sulla barella e caricato sull’elicottero. Da qui è stato trasportato al CTO di Careggi, a Firenze. Da monitorare le condizioni dello sfortunato uomo, si sospettano fratture.