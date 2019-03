Borgo a Mozzano



Inaugura la mostra "Fotografia al femminile" di Paola Manfredini

giovedì, 7 marzo 2019, 08:42

Inaugura venerdì 8 marzo alle 17, presso la Biblioteca Comunale “F.lli Pellegrini” a Palazzo Santini San Rocco (Borgo a Mozzano), la mostra fotografica di Paola Manfredini dal titolo "Fotografia al femminile".

Paola Manfredini, lucchese di nascita, diplomata all'Istituto d’Arte “A. Passaglia” di Lucca in "Arte Applicata" e all'Università di Pisa in “Conservatore delle Opere d’Arte”, appassionata da sempre alla fotografia, è ideatrice e curatrice di quattro edizioni del concorso fotografico “Il nostro fiume, il Serchio” dal 2009 al 2012, membro di giuria di concorsi fotografici, dal 2014 al 2016, per l’Associazione “Amici dell’Archivio Fotografico Lucchese Arnaldo Fazzi”, della quale è socia onoraria, primo premio al concorso fotografico “Lucca in uno scatto” per il Calendario celebrativo dei 500 anni delle Mura di Lucca nel 2013, ha partecipato a varie edizioni degli eventi “Omaggio alla Donna”, organizzati dal Comune di Bagni di Lucca, anche con mostre personali: mostra personale “Il mio viaggio intorno a casa” - Mura Urbane di Lucca, novembre 2016; mostra fotografica, in occasione della “Festa dell’olio” - Valdottavo, Borgo a Mozzano, aprile 2018; mostra personale “Attimi di shopping” - Chiesa Inglese, Bagni di Lucca, maggio 2018; mostra personale “La luce e i colori entrano nell’anima”, organizzata dall’Associazione degli Amici dell’Archivio Fotografico A. Fazzi”, giugno 2018. Alcune sue opere fotografiche sono state esposte in occasione di collettive, come socia del “Fotoclub Lucchese”, Lucca 2014, 2017