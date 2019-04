Al Teatro Colombo la commedia "Ti farò chiamare zia"

Altri articoli in Borgo a Mozzano

mercoledì, 10 aprile 2019, 18:10

Nel prossimo fine settimana torna “My Flower”, la vecchia Festa dell’Azalea, edizione anteprima biennale. Un evento per Borgo a Mozzano ma che, da quando alcuni tra i principali produttori di azalea non vi prendono parte, non è più quello di una volta.

mercoledì, 10 aprile 2019, 08:42

Si terrà a Borgo a Mozzano, sabato 13 aprile, dalle 10.30, nella Biblioteca comunale “F.lli Pellegrini” di Palazzo Santini (P.zza S. Rocco), l’inaugurazione della Mostra fotografica “Oltre il dolore” di David Bonaventuri

martedì, 9 aprile 2019, 16:50

Borgo a Mozzano è probabilmente il comune in cui la campagna elettorale è partita con un buon anticipo rispetto agli altri della Valle del Serchio. Non si è fatto attendere il sindaco uscente Patrizio Andreuccetti che punta al secondo mandato.

martedì, 9 aprile 2019, 12:39

Nell’ambito della 16^ festa dell’olio di Valdottavo, svoltasi il 5 6 7 aprile, Podere di Gugliano con la sua produzione… piccola piccola, ha presentato al concorso “miglior olio”, tre suoi prodotti: Mistero Buffo, Don chisciotte e Verde Gugliano che hanno corso in anonimato coi numeri 29 27 28

domenica, 7 aprile 2019, 11:01

Ieri pomeriggio H-Demia Mediavalle ha allietato la giornata della 16^ edizione della Festa dell'olio a Valdottavo di Borgo a Mozzano. Prima del concerto il gruppo musicale ha ricordato la scomparsa del giovane Emanuele, rivolgendo un pensiero di cordoglio alla sua compagna, nota e stimata insegnante della Scuola di Musica H-Demia...

venerdì, 5 aprile 2019, 19:19

La Biblioteca Comunale F.lli Pellegrini, centro socio culturale per tutto il territorio di Borgo a Mozzano, resterà aperta al pubblico ed ai tanti visitatori in occasione del My Flower, nei giorni di sabato 13 e domenica 14 aprile sia come sede mostre fotografiche e di disegno sia per visite guidate...