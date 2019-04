H-Demia Mediavalle in concerto alla Festa dell'Olio di Valdottavo

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 5 aprile 2019, 19:19

La Biblioteca Comunale F.lli Pellegrini, centro socio culturale per tutto il territorio di Borgo a Mozzano, resterà aperta al pubblico ed ai tanti visitatori in occasione del My Flower, nei giorni di sabato 13 e domenica 14 aprile sia come sede mostre fotografiche e di disegno sia per visite guidate...

venerdì, 5 aprile 2019, 11:29

Il reato era stato commesso il 28 aprile 2013 insieme ad una complice ai danni di una persona anziana, all’epoca 79enne, di Lucca. A finire in manette una donna 27enne, originaria di Messina e residente a Altopascio

giovedì, 4 aprile 2019, 09:39

Il comune di Borgo a Mozzano ed Anmil Lucca, in occasione del popolare evento "MyFlower 2019", organizzano, presso la Biblioteca Comunale "F.lli Pellegrini", la mostra fotografica "Oltre il Dolore" del fotografo David Bonaventuri. Inaugurazione sabato 13 aprile alle 10.30 con la presenza del sindaco Patrizio Andreuccetti

lunedì, 1 aprile 2019, 17:59

Festa grande alla Misericordia di Borgo a Mozzano per “celebrare” il dipendente, anzi l’ ex dipendente, Gabriele Bertolacci che ha raggiunto l’ambito traguardo alla pensione

lunedì, 1 aprile 2019, 16:00

Anche quest'anno la provincia di Lucca aderisce simbolicamente a Light it up blue. Accendi il blu campagna mondiale promossa per sostenere la ricerca scientifica per combattere l'autismo

domenica, 31 marzo 2019, 09:47

Oggi è un giorno triste per Cune, una piccola frazione montana appena sopra Borgo a Mozzano, circa 170 anime arroccate in un bel centro storico