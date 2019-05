Andreuccetti stravince a Borgo a Mozzano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

domenica, 26 maggio 2019, 18:13

Nel primo caso, accaduto questa mattina, protagonista suo malgrado un cittadino di Chifenti che doveva invece votare nel seggio n°1 (ubicato nello stesso edificio del n°2); nel secondo caso, accaduto ad un cittadino di Borgo a Mozzano, si è trattato di una discrepanza tra il numero del seggio indicato nella...

sabato, 25 maggio 2019, 16:51

Gli abitanti della frazione di Cune, questa mattina, si sono svegliati alla buon’ora e si sono dati appuntamento in piazza per la pulizia del paese

sabato, 25 maggio 2019, 15:24

Grave incidente stradale oggi, alle 14, lungo la via Lodovica a Diecimo. Un'auto si è scontrata frontalmente con un camioncino e, pochi istanti dopo, è sopraggiunta un'altra macchina. Quattro i feriti: per uno è stato necessario l'invio dell'elicottero Pegaso del 118 per il veloce trasferimento presso l'ospedale di Cisanello

venerdì, 24 maggio 2019, 11:41

“La fretta spesso fa fare molti errori, e quando a farli è un’amministrazione comunale in clima elettorale, è anche peggio” – esordisce così l’attacco di Cristina Benedetti, candidata sindaco per “Orgoglio Comune”

mercoledì, 22 maggio 2019, 17:34

Anas (Gruppo FS Italiane) ha programmato un intervento di manutenzione sulla variante di Ponte a Moriano (SS12/varB) lungo la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero, nel comune di Lucca, per sostituire e ripristinare i giunti di dilatazione di tre viadotti

mercoledì, 22 maggio 2019, 12:57

Questo il nuovo CdA: presidente, Maido Giovacchino Castiglioni; vice presidente, Lucia Corrieri Puliti; consiglieri, Massimo Barsanti, Maria Carmela Mazzarella, Maria Teresa Perelli, Tiziano Pieretti