Borgo a Mozzano



Benedetti: “Mi auguro che le novità dei seggi spingano gli elettori a scegliere il cambiamento”

lunedì, 6 maggio 2019, 12:04

Cristina Benedetti ricorda agli elettori del territorio le novità del prossimo 26 maggio, per quanto riguarda la suddivisione dei seggi per votare.

“Il 26 maggio alcuni elettori del nostro comune, recandosi al seggio troveranno delle novità. Quelli di Valdottavo per esempio, che fino ad oggi erano riuniti in un unico seggio, ne troveranno due e ciò permetterà di accelerare le operazioni di voto ma soprattutto quelle di scrutinio”.

“I cittadini di Chifenti invece non avranno più il loro seggio n 7 perchè è stato eliminato. Per evitare di aggiungere un seggio in più, gli elettori di tale frazione saranno ripartiti su Borgo 1 e Borgo 2. Per le due sezioni borghigiane che, come si può immaginare, avevano già un elevato numero di elettori e, su una di esse, ricade anche il Centro Anziani, ciò comporterà un ulteriore aggravio”.

“Se è pur vero che gli abitanti di Chifenti da qualche anno si recano nel capoluogo per votare, finora avevano comunque il proprio seggio che consentiva loro di vedere il risultato dopo lo scrutino. Non possiamo che sperare che i chifentini facciano tesoro di questo "regalo" e optino per il cambiamento”.