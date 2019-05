Borgo a Mozzano



Cristina Benedetti: “Complimenti ad Andreuccetti. Mi dimetto dal consiglio”

lunedì, 27 maggio 2019, 20:06

Cristina Benedetti, a poche ore dalla pesante sconfitta elettorale, accetta il verdetto delle urne esordendo con i complimenti a Patrizio Andreuccetti. Annuncia anche che si dimetterà dalla carica di consigliere, pur collaborando con il nuovo gruppo di opposizione. Alla luce di quanto, entrerà in consiglio il primo degli esclusi, Indro Marchi.

“Complimenti ad Andreuccetti per la bella vittoria. Purtroppo non sono riuscita a far capire ai cittadini del comune di Borgo a Mozzano l’importanza di cambiare e mi dispiace che, ancora una volta, si cada nel giochino più antico del mondo e cioè quello di fare lavoretti e promesse a fine mandato. Purtroppo, dopo aver visto da vicino ciò che ha ma soprattutto quello che non ha fatto questa amministrazione in questi 5 anni, non ho nessuna fiducia in un miglioramento nel mandato che sta per iniziare anche perché i nomi e i volti saranno gli stessi. Il mio percorso si conclude qui e mi dimetto, ma aiuterò i consiglieri di opposizione, ed auguro a loro un buon lavoro”.