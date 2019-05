Borgo a Mozzano



Cune: paese unito per ripulire strade, piazze e spazi verdi

sabato, 25 maggio 2019, 16:51

di simone pierotti

Ha fatto storia la massima di John Fitzgerald Kennedy “Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”: è così che, animati da questo spirito, di buona volontà e di… frullini, ramazze e trattori, gli abitanti della frazione di Cune, questa mattina, si sono svegliati alla buon’ora e si sono dati appuntamento in piazza per la pulizia del paese.

Si tratta ormai di una consolidata tradizione paesana, quella di dedicare una giornata alla cura dei propri luoghi: ad organizzare e coordinare il lavoro è il Comitato Paesano che, per l’occasione, si è avvalso anche di tanti paesani e volontari. Così, radunata una bella squadra di circa 25 / 30 persone, sono state assegnate le varie zone di competenza e, alle 7:30 in punto, sono partite le “grandi manovre”. Un gioco di squadra che ha portato a un risultato ben visibile e concreto e che, a fine mattina, è culminato in un bel pranzo collettivo.