Borgo a Mozzano



Doppio “giallo” al seggio di Borgo a Mozzano: due schede annullate

domenica, 26 maggio 2019, 18:13

di simone pierotti

A Borgo a Mozzano operazioni di voto nella norma fino al doppio “giallo”, il primo accaduto questa mattina, il secondo nel pomeriggio, in un seggio del capoluogo. E’ accaduto nel seggio n°2, ubicato presso la scuola media di Viale Italia dove, per quello che appare come un semplice errore di controllo, sono stati fatti votare due elettori che, in realtà, non ne avevano diritto, o meglio dovevano farlo nel seggio n°1. Fortunatamente gli addetti allo scrutinio si sono accorti dell’errore mentre le persone stavano completando l’operazione di voto all’interno della cabina elettorale e così hanno bloccato in tempo l’inserimento delle schede incriminate nell’urna.

Nel primo caso, accaduto questa mattina, protagonista suo malgrado un cittadino di Chifenti che doveva invece votare nel seggio n°1 (ubicato nello stesso edificio del n°2); nel secondo caso, accaduto ad un cittadino di Borgo a Mozzano, si è trattato di una discrepanza tra il numero del seggio indicato nella scheda elettorale da quello indicato dalle liste elettorali.

Le due schede “incriminate” sono state annullate e messe da parte e i due malcapitati elettori hanno poi potuto esplicare il loro sacrosanto diritto al voto, nuovamente, nel proprio seggio di competenza.