Borgo a Mozzano



Fattoria Le Luci: dopo il Lucino arriva Biancaluce, il vino bianco

mercoledì, 8 maggio 2019, 15:02

di simone pierotti

La passione per il vino e la vitivinicoltura è una tradizione di famiglia per Anselmo Bartolai, che ne ha fatto una professione. Negli ultimi anni il giovane di Borgo a Mozzano ha deciso di recuperare i terreni e i vigneti di famiglia e, nel 2016, è nata la Fattoria Le Luci. Una vera e propria scommessa che oggi è divenuta un’azienda a conduzione familiare in grande espansione: sono 4000 i metri quadrati di vigne (situate sopra il capoluogo, a Rapaio, e a Cerreto), dove troviamo le tradizionali Sangiovese, Merlot, Sirah e Colorino, e Barsaglina e Mammolo, due vitigni autoctoni della Mediavalle.



Il vino rosso di produzione è il “Lucino” che si sta ritagliando uno spazio di tutto rispetto nel territorio e anche oltre. Nel 2017 Bartolai ha prodotto 3500 bottiglie di Lucino, al quale si è aggiunto anche un vino bianco, il “Biancaluce”, prodotto, al momento, nel quantitativo di 1000 bottiglie. Due vini che stanno riscontrando molti apprezzamenti e pareri favorevoli sia tra i ristoratori che gli addetti ai lavori, ma anche tra i consumatori.



Il titolare, Anselmo, era presente con uno stand ad Anteprima Vini al Real Collegio a Lucca, la principale vetrina promozionale per i vini del territorio.