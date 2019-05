Borgo a Mozzano



Gli Street Clerks sul palco del Festival Borgo a Mozzano

venerdì, 31 maggio 2019, 15:01

Gli Street Clerks saranno il 12 luglio sul palco del Festival Borgo a Mozzano.



Si incontrano a Firenze nel 2007. Dall'amicizia e dalla condivisione di gusti musicali, nasce un' alchimia che li porta ad affermarsi in tutta Italia come band di grande impatto live. Nel 2013 conoscono Alessandro Cattelan, e dal 2014 sono Resident Band del format Sky "E poi c'è Cattelan" EPCC.



Tante esperienze di grande visibilità, in primis l'apertura di ogni serata del Deejay On Stage2, e la partecipazione come band ufficiale all'evento più mondano degli ultimi anni... il matrimonio dei Ferragnez.



Marlene singolo del loro ultimo disco è colonna sonora del film "Forse è solo mal di mare" uscito giovedì 23 maggio al cinema.



Genere



Pop'n'Roll-New Folk



Membri del gruppo

Alexander Woodbury: voce, chitarra elettrica

Valerio Fanciano: voce, chitarra acustica

Cosimo Ravenni: voce, contrabbasso

Francesco Giommi: voce, batteria