Borgo a Mozzano



Mondo Marcio quest'estate al Festival Borgo a Mozzano

giovedì, 16 maggio 2019, 17:56

Sulla scena rap da oltre 15 anni, è stato uno dei primi artisti a portare il fenomeno dell'hip hop al grande pubblico. Il rapper Mondo Marcio sarà in concerto il 13 luglio sul palco del Festival Borgo a Mozzano. Ingresso gratuito.



Anticipato dai singoli "DDR(Dio del Rap),"Vida Loca" e "Leggenda Urbana" Mondo Marcio torna in scena con un nuovo album (l'ottavo) "Uomo". Fin dal primo album autoprodotto, certificato platino,conferma disco dopo disco la propria spinta innovativa fino al successo del singolo Angeli e Demoni contenuto in questo album, con un featuring di rara bellezza: Mina.



Nell'era dove l'immagine patinata di Photoshop fa da padrona, e dove il numero di like sotto alle nostre foto definisce il nostro stato sociale, "Uomo!" è una celebrazione della natura umana, unica proprio per i suoi difetti. In "Uomo!" racconta anche la storia e la rivincita di un ragazzino che si è affacciato alla scena musicale quando aveva solo 16 anni e che ora ritorna con un album che meglio di qualsiasi altro racconta la maturazione da ragazzo, appunto, ad uomo".