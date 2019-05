Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune contro Andreuccetti: “Lavori parcheggio Valdottavo interrotti, qual è la verità?”

venerdì, 24 maggio 2019, 11:41

“La fretta spesso fa fare molti errori, e quando a farli è un’amministrazione comunale in clima elettorale, è anche peggio” – esordisce così l’attacco di Cristina Benedetti, candidata sindaco per “Orgoglio Comune”.

“I lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio alla Chiesa di Valdottavo, sono stati fermati dopo che era già stato demolito un antico muro e fatto lo sbancamento. Quando sui social è stato fatto notare che il cantiere era fermo da giorni e ne è stato chiesto il motivo, l’assessore Cristofani ha detto che tutto era dipeso dalla pioggia di questi ultimi giorni. Ma purtroppo il problema potrebbe essere ben più grave perché, essendo un’area molto vicina alla Chiesa e adiacente alla canonica, sarebbero stati rinvenuti dei reperti archeologici di pregio. Che la zona presentasse dei problemi legati proprio alla Soprintendenza lo si sapeva da anni ed è proprio per questo motivo e per la presenza di un antichissimo muro di contenimento, che la precedente amministrazione non poté realizzarci un parcheggio”.

“Andreuccetti invece, preso dalla frenesia di dover aprire innumerevoli cantieri su tutto il territorio comunale, in vista delle elezioni di domenica prossima, potrebbe aver accelerato troppo i tempi trascurando alcune importanti valutazioni. E così dopo il parcheggio al cimitero di Cerreto nel quale non riesce a fare manovra il carro funebre, dopo gli asfalti fatti sulle strade su cui passerà a breve la fibra ottica, adesso abbiamo un cantiere che potrebbe restare aperto a lungo. Ma soprattutto, noi cittadini possiamo riporre ancora la nostra fiducia in un’amministrazione che nega l’esistenza di un problema così grave adducendo ridicole scuse?”.