Scontro a tre sulla Ludovica: quattro feriti, uno grave

sabato, 25 maggio 2019, 15:24

di gabriele muratori

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, alle 14, lungo la via Ludovica a Diecimo. Un'auto, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un camioncino che transitava nel senso opposto. Purtroppo, pochi istanti dopo, è sopraggiunta un'altra macchina che, non accortasi in tempo dell'incidente, ha impattato con i due mezzi aggravando la situazione.



Immediatamente sono stati contattati i soccorsi con l'invio di una squadra dei vigili del fuoco per estrarre il conducente di una delle due auto coinvolte dalle lamiere contorte, oltre a varie ambulanze accorse dalla vicina misericordia di Borgo a Mozzano.



In tutto, quattro sono stati i feriti: per uno è stato necessario l'invio dell'elicottero Pegaso del 118 per il veloce trasferimento presso l'ospedale di Cisanello. Meno gravi gli altri tre: due sono stati trasportati con due ambulanze in codice giallo all'ospedale San Luca di Lucca.



Sul posto sono intervenuti anche una pattuglia della polizia locale e dei carabinieri per regolare il traffico e cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.