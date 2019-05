Borgo a Mozzano



"Sei Miglia e Contado" di Filippo Palmiro Bini alla biblioteca comunale di Borgo

lunedì, 13 maggio 2019, 08:53

Nella splendida cornice della Biblioteca Comunale di Borgo a Mozzano l'autore Filippo Palmiro Bini, a colloquio con lo storico Gabriele Matraia, racconterà le trasformazioni della provincia lucchese e l'evoluzione amministrativa dal medioevo all'epoca attuale. Appuntamento venerdì 17 maggio alle 17 per la presentazione del libro "Sei Miglia e Contado - Lucca nella storia dei suoi ordinamenti dal XIIal XX secolo" di Palmiro Filippo Bini. Saluta Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano, mentre Gabriele Matraia (storico) sarà a colloquio con l'autore.



Il volume si compone di due parti: una prima parte, di più ampio respiro, verte sulle vicende istituzionali che dal Duecento hanno interessato il territorio lucchese fino alla perdita della sua indipendenza statuale, segue una seconda che è incentrata prevalentemente sui fatti del periodo postunitario riguardanti quella che era divenuta allora la provincia di Lucca ed in particolare i due comuni anomali di Pescaglia e di Capannori. È questo un periodo ricco di spunti interessanti non solo per un'analisi limitata a temi specifici quali le mutevoli vicende amministrative del territorio, ma anche per dibattiti e studi più organici ed approfonditi