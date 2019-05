Borgo a Mozzano



Una domenica di pugilato a Borgo a Mozzano

mercoledì, 8 maggio 2019, 13:16

Domenica 12 maggio, presso il nuovo palasport di Borgo a Mozzano in Via Salvemini, viene allestita un intera giornata di sport dedicata al pugilato: alle ore 10 è in programma il campionato toscano di Light Boxe dedicato a chi in palestra pratica il pugilato nella sua disciplina amatoriale ovvero la light boxe (forma di pugilato senza contatto pieno), le categorie vanno in base all’età anagrafica ed il peso.



La Pugilistica Lucchese per mano dei tecnici Massimo Giuliano e Orlando Giorgi porterà una nutrita squadra di atleti sul ring di casa a cominciare dalla giovanissima Erika Paolinelli , Martina Morotti , Matteo Danesi , Daniele Ragghianti , Matteo Luciani tutti junior , senior gli amatori Tomei Alessandro , Lorenzo Ginestri e Andrea Bardazzi mentre sono master Lorenzo Tintori , Paolo Tulipano , Stefano Baroni e Nicola Filippi. Arriveranno atleti e atlete da tutta la Toscana , alle ore 17 circa inizio della manifestazione di pugilato con undici match in programma.



La squadra della Pugilistica Lucchese affronterà una mista di pugili provenienti dalla Toscana ma anche da fuori regione ( Emilia e Campania ) , ci saranno i debutti del giovane Alessandro Gatti ( youth 60 kg ) , di Emmanuel Akito ( elite 2 69 kg ) , Matteo Pellegrini e Gabriele D’Onofrio ( elite 2 di 75 kg ) , il terzo match di Michele Raffanti ( youth 60 kg ) , ancora un debutto con Samri Nour ( youth 69 kg ) e poi saliranno sul ring i pugili più esperti a comnciare da Corina Babici ( elite 2 femminile ) che al peso di 51 kg incrocerà i guanti con Marta Ricci della Ravenna Boxe avversaria impegnativa , Maurizio Orsi ( elite di 69 kg ) di Domazzano che cercherà di infiammare i suoi amici ( le qualità ci sono ) e Lorenzo Garibaldi che è di Borgo a Mozzano ( elite 2 69 kg ) opposto a Thompson di Firenze con cui ha già disputato autentiche battaglie con bilancio in parità , questa sarà una sorta di bella . Sotto clou affidato a Filippo Rimanti ( elite 75 kg ) pugile lucchese di grande esperienza che cerca di stare in “ tiro “ con match mirati visto che alterna la palestra al lavoro e lo studio , avversario da Porretta Terme il pugile di origine russa Maxmin , la serata si concluderà con il match di Samuele Giuliano il talentuoso pugile junior di Borgo a Mozzano che avrà come avversario Caruso della Boxe Casertana per quello che si annuncia come un incontro da tripla.



Giuliano poi lunedi 13 partirà in ritiro per la Cecchignola ( centro di preparazione olimpica dell’Esercito ) dove rimarrà fino al 22 di Maggio per poi partire per la Romania dove dal 27 Maggio avranno inizio i Campionati Europei Junior ( ultimi pugili lucchesi a vestire la maglia azzurra sono stati Henry Ferrari e Gianfranco Vantaggioli nel periodo 83/ 88 oltre trenta anni fa).