Al Teatro Colombo una commedia in vernacolo lucchese

giovedì, 20 giugno 2019, 16:38

La F.I.T.A. Lucca in collaborazione con il comune di Borgo a Mozzano e con l’Associazione Filodrammatica di Valdottavo organizza quattro serate al Teatro Colombo di Valdottavo in compagnia del Teatro Amatoriale.

Domani, venerdì 21 giugno, alle 21:15, quarto ed ultimo appuntamento con la divertente commedia in vernacolo lucchese “Mamma mia, questa tennologia!” di Marco Nicolosi, messa in scena dalla Compagnia La Combriccola.

Dopo la futuristica “E se fussen di Lucca?”, Marco Nicolosi torna con una nuova commedia ambientata ai giorni nostri. “Duemila sedici, una casa come tante…” così recita l’inizio di questo nuovo lavoro, un ritratto grottesco della società in cui viviamo con tutti i suoi eccessi e le sue contraddizioni: così una famiglia come tante viene presa in esame dall’autore, che con leggerezza e ironia non mancherà di regalarci spunti di riflessione, accendendo i riflettori sulle molte problematiche moderne ed in particolare sull’uso sfrenato della tecnologia.

Come gli altri anni, continua il sodalizio Nicolosi/Combriccola, squadra che vince non si cambia, in verità un po’ si cambia, ma siamo sempre noi.

Con Maurizio Allegrini, Roberta Chiocchi, Stefano Cesaretti, Mauro Ridolfi, Barbara Salvetti, Serena Celli, Marco Nicolosi, Matteo Rugani, Andrea Fratello per la regia di MARCO NICOLOSI

Note di servizio

Lo spettacolo inizierà alle ore 21:15.

L’ingresso costa € 7 (gratuito per bambini fino a 8 anni)

Per informazioni e prenotazioni si può contattare Rita Nelli al 320/6320032 e alla mail fitalucca@gmail.com.