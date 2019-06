Borgo a Mozzano



Borgo, Lega presente in consiglio con Yamila Bertieri

domenica, 9 giugno 2019, 20:35

La Lega interviene dopo i risultati ottenuti alle elezioni europee e comunali in Valle del Serchio e sottolinea l’importanza del risultato raggiunto nel comune di Borgo a Mozzano.



“Le recenti elezioni europee e comunali – esordisce il Carroccio - hanno evidenziato un importante risultato in tutta la Toscana per il partito della Lega. Anche nei comuni di Mediavalle e Garfagnana, da anni gestiti dalla sinistra, si è visto un generale aumento di consensi da parte del partito di Salvini”.



“A Borgo a Mozzano – spiega - sono stati ben 1.817 gli elettori che hanno dato un segnale chiaro e inequivocabile per il cambiamento, votando, con la percentuale del 44 per cento, quel partito. Ed anche se il risultato, come accaduto un po’ dovunque, non si è ripetuto nelle elezioni comunali, dove c’è stato un generale consenso verso i sindaci uscenti, la Lega è riuscita a far eleggere nel consiglio comunale una sua figura di punta, all’interno dello schieramento Orgoglio Comune. Si tratta di Yamila Bertieri, militante da tempo del partito di Salvini e referente territoriale della Lega”.



“Già nella prima seduta di insediamento – afferma il partito - la consigliera Bertieri ha tenuto a sottolineare di sentirsi parte, a tutti gli effetti, dello schieramento di Orgoglio Comune, insieme ai colleghi consiglieri Lorenzo Bertolacci, Enza Brunini e Indro Marchi, e di essere impegnata nell’attuazione del programma che quella lista, che aveva come candidato sindaco Cristina Benedetti, ha presentato agli elettori; senza però dimenticare i temi forti della Lega, suo partito di appartenenza ed ha citato, in particolare, tra le sue priorità: il sostegno alle famiglie in difficoltò, la gestione dei fondi del settore sociale, il sostegno al commercio locale, il sostegno alle botteghe di paese, l’aiuto alle piccole e medie imprese del territorio anche attraverso uno snellimento della burocrazia comunale, il controllo della sicurezza del territorio con ampliamento della rete di telecamere di sorveglianza, il controllo dell’immigrazione clandestina”.



“La consigliera Yamila Bertieri – conclude la nota del Carroccio - dichiara, fin d’ora, la sua piena disponibilità verso tutti i cittadini, invitandoli a considerarla, insieme agli altri consiglieri di Orgoglio Comune, un aiuto e un interlocutore, per tutte le persone del territorio, nei rapporti verso l’ente comunale. La Bertieri si avvarrà nel suo impegno amministrativo e politico dei referenti della Lega ad ogni livello istituzionale”.