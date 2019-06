Borgo a Mozzano



Consiglio provinciale, si estende la rete viaria

lunedì, 24 giugno 2019, 14:07

In apertura della seduta del consiglio provinciale di venerdì 21 giugno si è provveduto alla surroga dell'ex consigliere Simone Simonini che è stato sostituito dalla consigliera Serena Borselli del comune di Lucca, appartenente alla lista "Alternativa civica centrodestra" e alla surroga del consigliere Nicola Boggi che è stato sostituito dalla consigliera Roberta Menchetti, assessore presso il comune di Porcari e appartenente al Partito democratico.

Il consiglio provinciale ha provveduto altresì ad approvare i seguenti due atti tecnici di accorpamento: demanio stradale provinciale n° 20 Calavorno-Campia nel comune di Borgo a Mozzano (particella 671 foglio 31 del comune di Borgo a Mozzano); demanio strada provinciale n° 26 "Di Sottomonte" del comune di Lucca (particella 1140, foglio 173 del comune di Lucca).

Tali accorpamenti, effettuati ai sensi di legge, permettono di acquisire particelle del demanio stradale che entrano così a far parte del patrimonio e della complessiva rete viaria della provincia di Lucca.

Durante la seduta, il presidente Luca Menesini ha informato il consiglio provinciale delle risultanze della sentenza della Corte Costituzionale n° 129 del 16 aprile 2019 in tema di riassegnazione alle province toscane di competenze in materia di rifiuti e sugli esiti della recente sentenza riguardante le condanne per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009. A tal proposito, il presidente Menesini ha esteso a tutti i consiglieri provinciali l'invito a partecipare al corteo commemorativo del decennale della strage previsto per il prossimo 29 giugno a Viareggio.

La seduta consiliare, convocata per le 8, si è conclusa alle 9.30