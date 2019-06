Borgo a Mozzano



Gara di enduro annullata, scoppia la polemica a Borgo

domenica, 16 giugno 2019, 15:06

di simone pierotti

E’ polemica per l’annullamento di una gara di moto enduro, a pochi giorni dalla sua disputa, sul territorio comunale di Borgo a Mozzano. E’ lo stesso Comitato UISP Enduro Toscana, che si occupa dell’organizzazione del campionato regionale, ad annunciarlo sulla propria pagina facebook. “La gara di domenica (oggi, domenica 16 giugno) è stata annullata a causa di minacce rivolte al sindaco da parte di un comitato locale”: questo l’annuncio che ha scatenato le proteste, nei toni più disparati, degli appassionati della disciplina che avrebbero dovuto partecipare alla gara. Si parla di centinaia di motociclisti, molti dei quali avevano prenotato alberghi o altre strutture o comunque si erano già organizzati per essere presenti in Valle del Serchio.

Cosa sarebbe successo? Noi ci limitiamo a quanto asserito dalla UISP e dagli sportivi, ma pare che la gara di enduro, che avrebbe attraverso i terreni boschivi di Borgo a Mozzano e che aveva già ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie, sia stata poi bloccata dal sindaco in persona a causa di motivi di sicurezza pubblica. Si parla di minacce da parte di un comitato locale, quello di Motrone, pare, che protestava perché le moto sarebbero transitate nei sentieri, nei terreni, nei boschi gestiti e tenuti puliti dagli stessi comitati locali e che sarebbero stati danneggiati dal passaggio dei mezzi stessi.

Al di là della gara, nei paesi del circondariato di Borgo a Mozzano, c’è preoccupazione tra la popolazione per il passaggio delle moto anche per semplici trasferimenti, senza che si rispettino le basilari norme del codice della strada, creando pertanto situazioni di pericolo per gli abitanti nei centri storici; inoltre i proprietari dei terreni sono costretti continuamente a “leccarsi” le ferite per i danni causati dalle moto nei sentieri che, con tanta pazienza e sacrifici, vengono sistemati e curati dagli abitanti dei paesi e dai comitati paesani stessi.

Come detto sopra, tantissime le voci di protesta nei confronti del sindaco da parte dei motociclisti, ma di fatto la gara è stata annullata. Si sta cercando di recuperarla in altra data e, a breve, ci dovrebbe essere un incontro tra gli organizzatori e i comitati paesani.