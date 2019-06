Borgo a Mozzano : diecimo



Grande successo del saggio alla scuola di musica H-Demia

lunedì, 10 giugno 2019, 17:34

Sabato 8 giugno, gli insegnanti di musica della Scuola H-Demia Mediavalle di Diecimo, hanno invitato i loro allievi a salire sul palco per mostrare ad amici e parenti i risultati ottenuti. Per i più piccoli è stata la prima esibizione in pubblico, ma hanno saputo ben controllare la loro emozione, riuscendo persino a commuovere gli ascoltatori. Ottima l'organizzazione e la location all'aperto proprio davanti alla Scuola di Musica presso il piazzale del ristorante Bengodi.



Il numeroso pubblico intervenuto ha potuto apprezzare il valore didattico della giovane Scuola, sostenendo le diverse performance degli allievi con lunghi applausi. Il gruppo dei docenti ha aperto il saggio elettrizzando l'atmosfera con alcuni brani rock-blues magistralmente eseguiti. Di seguito si sono susseguiti sul palco tutti gli allievi ai quali è stato consegnato un diploma di frequenza al corso di musica annuale. Presente all'evento anche Stefano Picchi di H-Demia Lucca che collabora con la Scuola di Diecimo dallo scorso 23 settembre, data di inaugurazione ed apertura della stessa.



L'Associazione culturale "Girodido" che gestisce la Scuola, ha annunciato la propria collaborazione estiva con la nuova Ludoteca "Bruco Mela" di Piano di Coreglia per favorire i primi approcci musicali ai bambini che parteciperanno ai campi estivi. Un'altra importante iniziativa promossa da H-Demia Mediavalle, saranno i corsi collettivi estivi gratuiti di tre lezioni, dove sarà possibile insieme ad insegnanti qualificati conoscere e provare lo strumento desiderato.



Per info e prenotazioni rivolgersi alla segreteria aperta lun/ven ore 15.30 - 19.00 o telefonare al 392 546 8655.