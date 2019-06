Borgo a Mozzano



Inaugurata la mostra "Noi, non solo rifugiati"

lunedì, 24 giugno 2019, 14:01

Il 20 giugno si è celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di oltre 70 milioni di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo che, costretti a fuggire da guerre e persecuzioni, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era la loro vita per cercare salvezza in un altro paese. E soprattutto invita a non dimenticare mai che dietro ognuno di loro c’è una storia che merita di essere ascoltata. Storie di sofferenze ma anche di chi è riuscito a ricostruire il proprio futuro, offrendo il proprio contributo alla società che lo ha accolto.



Per perseguire questo obiettivo l’Agenzia ONU per i Rifugiati, prosegue la campagna #WithRefugees, che vuole dare visibilità alle espressioni di solidarietà verso i rifugiati, raccogliendo e amplificando la voce di chi accoglie e rafforzando l’incontro tra le comunità locali e i rifugiati ed i richiedenti asilo.



In occasione di queste iniziative e celebrazioni che lo Sprar di Borgo a Mozzano ha voluto allestire una mostra “Noi, non solo rifugiati”. Attraverso racconti scritti dai beneficiari e fotografie si raccontano le loro storie e i loro volti. La mostra è stata inaugurata alla presenza della vicesindaca Roberta Motroni e dell’assessore Donatella Zanotti, oggi (lunedì 24 giugno) alle ore 10,30 alla biblioteca comunale dove rimarrà allestista fino al 31 luglio, per poi a settembre essere esposta all’interno delle scuole del territorio comunale. Presenti molti dei beneficiari Sprar, la cooperativa Odissea che gestisce il Progetto, l’ufficio cultura e l’ufficio sociale del comune, come ente attuatore del progetto.