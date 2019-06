Borgo a Mozzano



Incidente al pullman dei ragazzi del Valle di Ottavo: tutti illesi

sabato, 1 giugno 2019, 15:48

di simone pierotti

Brutta disavventura, fortunatamente a lieto fine, per la squadra degli Esordienti 2006 del Valle di Ottavo. Questa mattina l’allegra comitiva, accompagnata dall’allenatore Alioscia Rocchiccioli, dal dirigente Pierotti e da altri dirigenti, si è trovata presso il campo sportivo “Parisotto” per salire sul pullman per partecipare un torneo di due giorni sul Monte Amiata. Una bellissima giornata di sport iniziata con il saluto del sindaco Patrizio Andreuccetti che si è presentato alla partenza per fare una foto ricordo con i bimbi della squadra del proprio paese.

Durante il tragitto, in autostrada, l’incidente: il mezzo si è scontrato con un’automobile che, per ragioni non beh chiarite, aveva invaso la corsia opposta. Per fortuna nessuna conseguenza per gli occupanti dei due mezzi ma solo tanto spavento. Il pullman si è fermato a bordo strada e sono stati allertati i soccorsi. In attesa dei rilievi della Polstrada, è stato inviato da Lucca un pullman sostitutivo che ha caricato la squadra e gli accompagnatori per portarli a destinazione sul Monte Amiata. E’ stato lo stesso primo cittadino di Borgo a Mozzano a rassicurare tutti, attraverso la propria pagina facebook.