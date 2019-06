Borgo a Mozzano



"Look My Art": Andrea Brunini in concerto

martedì, 11 giugno 2019, 10:56

Il 15 giugno alle 15 ritorna la manifestazione d'arte ed artigianato Look My Art 2^ Stagione, un evento unico ed imperdibile presso il Circolo L'Unione di Borgo a Mozzano. Per questa occasione, con inizio alle 22, concerto serale del cantautore toscano Andrea Brunini: per chi non lo conoscesse, potrà trovare dettagli della sua attività artistica sul sito web : www.andreabrunini.com.



Nella stessa location, dalle 17 alle 20, concorso musicale Band Fight Festival con vari artisti lucchesi e toscani in gara. Si ricorda che l'ingresso alla manifestazione è completamente gratuito.