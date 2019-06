Borgo a Mozzano



Operazione antidroga dei carabinieri: pusher marocchino in carcere

sabato, 8 giugno 2019, 14:09

Un 38enne marocchino, N.H., residente a Ponte a Moriano, ambulante, pregiudicato e in regime di arresti domiciliari, è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una complessa e articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana.

I carabinieri sin dalle prime luci dell’alba del 7 giugno, con il supporto di unità cinofile antidroga e di rinforzi assicurati dalla compagnia dei carabinieri di Lucca e di una squadra CIO del 6° Battaglione, nel prosieguo della incessante attività antidroga avviata da diverso tempo, dopo aver raccolto numerosi ed inconfutabili elementi sul conto di alcuni personaggi, coinvolti a vario titolo, dediti ad una incessante e considerevole attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della Media Valle e della periferia di Lucca, hanno proceduto a diverse perquisizioni domiciliari estese anche a pertinenze, apparentemente non utilizzate.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, congiuntamente a quelli delle stazioni di Borgo a Mozzano e Ponte a Moriano, reparti territoriali supportati da alcuni assetti specializzati dell’Arma dei carabinieri - intervenuti nelle due giornate di operazioni con cinque unità antidroga dei nuclei cinofili dei carabinieri di Firenze e Pisa San Rossore e con due squadre della compagnia intervento operativo del 6° Battaglione Mobile Carabinieri Toscana – nelle fasi esecutive di perquisizioni domiciliari a carico dell’arrestato – in atto sottoposto al regime agli arresti domiciliari per altro procedimento penale inerente sempre fatti di droga – hanno rinvenuto in più punti dell’abitazione e all’interno di due auto in suo uso la seguente quantità di sostanza stupefacente nonché altro materiale: kg. 4,805,70 di sostanza stupefacente tipo hashish suddivisa in 60 tra panetti di varie misure e peso e pezzi di vario peso e forma; grammi 52,98 di cocaina suddivisi in un “sasso” di 52 e in una dose (gr. 0,98); una bilancina elettronica di precisione; somma denaro contante di euro 5 mila 200 euro.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e posto a disposizione della procura della repubblica di Lucca che ha coordinato la complessa attività d’indagine, mentre la persona arrestata è stata trattenuta nelle camere di sicurezza della compagnia in attesa della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto e dell’eventuale rito direttissimo in programma per la mattinata odierna, così come disposto dal P.M. di turno.

Questa mattina l’indagato è comparso dinanzi al giudice del tribunale ordinario di Lucca che ha convalidato l’arresto e, in accoglimento della richiesta dei termini a difesa, ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del dibattimento fissato per il giorno 24 giugno.



Inoltre, durante le perquisizioni di ieri, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti anche un altro soggetto, un albanese, D.F., 42enne residente a Sesto di Moriano, operaio e pregiudicato, trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente tipo marjuana di gr. 1 e di una dose di gr. 0,6 di sostanza da taglio.