Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: “Modifica progetto scuola primaria, il sindaco convochi la commissione e relazioni in consiglio”

martedì, 25 giugno 2019, 15:48

Il gruppo di minoranza “Orgoglio Comune” ha presentato un’interpellanza al sindaco e all’assessore ai lavori pubblici sulla possibile variazione del progetto di ristrutturazione dell’edificio della Scuola Primaria di Borgo a Mozzano.

“E’ apparso su face book un post del sindaco nel quale si chiede ai cittadini di esprimersi su una possibile modifica al progetto di ristrutturazione della scuola primaria. In particolare si propone un’alternativa all’accesso di auto e pulmini al parcheggio interno. Pur essendo abituati ad un largo uso di face book da parte del primo cittadino, se interpellare gli iscritti a tale social sul colore con cui tinteggiare l’edificio, può anche risultare simpatico, riteniamo invece che questa non sia la sede più consona per poter discutere di un argomento così importante”.

Si chiedono delucidazioni in sede di consiglio comunale e che venga convocata una riunione della Commissione Consiliare Istruzione e Cultura nella quale valutare attentamente i pro e i contro dei due progetti in modo che possa concludersi l’iter con un parere della specifica commissione.