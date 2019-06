Borgo a Mozzano



Paolinelli (Ugl/Fna): "Servizi pubblici ridotti ai minimi termini nelle frazioni"

martedì, 18 giugno 2019, 14:17

Il segretario provinciale Ugl/Federazione Nazionale Autoferrotranvieri di Lucca, Cipriano Paolinelli, denuncia la situazione dei servizi pubblici in Valle del Serchio.



"Servizi pubblici (Tpl Autobus) ridotti ai minimi termini nelle frazioni dei comuni della Mediavalle e Garfagnana - esordisce -, tra cui il comune di Borgo a Mozzano, dove nel periodo di vacanza scolastica, ovvero dal 12 giugno al 10 settembre, le corse degli autobus di linea, sia diretti verso la Garfagnana che verso la lucchesia, subiscono un calo di oltre il 60 per cento; la domenica e nei giorni festivi addirittura non si ha proprio il servizio, tranne una corsa la mattina e una il pomeriggio da Bagni di Lucca per Lucca, che però percorre la strada del Brennero (Piaggione), lasciando scoperta tutta la parte della strada Lodovica, dalla rotonda di Borgo a Mozzano fino a Ponte a Moriano".



"Questa situazione - incalza - va quindi a ledere, o perlomeno a limitare, il diritto alla mobilità dei ragazzi, degli adolescenti, ma anche di tutti gli abitanti di quelle frazioni che vogliono o devono usufruire dell'autobus per spostarsi sul territorio per varie necessità; anche perché essi "pagano" le stesse tasse degli abitanti degli altri comuni "più geograficamente e logisticamente fortunati", quindi sarebbe buona cosa che i comuni coinvolti in questa "mancanza" provvedessero a fare i dovuti passi e a bussare alle porte degli uffici competenti e delle istituzioni, affinché diano pari diritti e condizioni di mobilità a tutti gli abitanti in ugual maniera".



"Il trasporto pubblico, come la sanità, l'istruzione ecc. - conclude - sono servizi minimi essenziali e quindi devono sempre essere garantiti ai cittadini, e non solo se sono convenienti".