Piccole Cucce lancia un manifesto sui comportamenti da seguire con animali feriti o in difficoltà

sabato, 8 giugno 2019, 12:56

L’associazione “Piccole Cucce” di Borgo a Mozzano si occupa da 15 anni di tutela, soccorso, rispetto e informazione di animali, disabili e non, ed è attiva su tutto il territorio della Mediavalle. Attraverso una rete di volontari, Piccole Cucce si occupa di programmazione su territorio, educazione nelle scuole, adozione e supporto ai cittadini che necessitano di informazioni.

Ieri, venerdì 7 giugno, è stata presentata, presso il campetto Cukke, la nuovissima locandina che l’associazione ha predisposto per informare tutti i cittadini sulle norme da seguire in caso ci si imbatta in animali, siano essi domestici che selvatici, feriti o in difficoltà. Trovi un animale ferito in seguito ad un incidente stradale? Trovi un piccolo animale selvatico immobile a terra? Niente paura … grazie a semplici accorgimenti e contattando le autorità e i numeri indicati è possibile aiutare l’animale.

Il progetto è stato pensato e realizzato da un gruppo di volontari in collaborazione con alcuni veterinari della Mediavalle e con il supporto dell’Unione dei Comuni della Mediavalle. Il manifesto verrà affisso in diverse location in maniera da raggiungere il maggior numero di cittadini possibili.