Borgo a Mozzano



Polizia municipale, concorso pubblico per sette posti

martedì, 4 giugno 2019, 16:06

E’ stato pubblicato oggi, in gazzetta ufficiale, il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di sette posti, elevabili a 11, a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore di Vigilanza - Agente di Polizia Municipale” categoria C – posizione economica C1, di cui due riservati a volontari delle forze armate.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 12 del 4 luglio.

Il bando e la domanda di partecipazione sono consultabili sul sito in Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso