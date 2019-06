Borgo a Mozzano



Sbandano con il sidecar e finiscono contro un muro: due feriti

domenica, 30 giugno 2019, 09:41

di andrea cosimini

Hanno perso il controllo del sidecar, per motivi ancora tutti da accertare, andando a schiantarsi contro un muro sulla via Lodovica. Brutto incidente stamattina, intorno alle 8, in località Pastino nel comune di Borgo a Mozzano.



Sul posto si sono recati immediatamente i soccorsi con un'ambulanza della Misericordia di Borgo e una della Croce Verde di Ponte a Moriano. I due occupanti del mezzo sono rimasti entrambi feriti: uno per un colpo alla colonna (nella zona lombare), l'altro per un trauma alla mano. Fortunatamente, le loro condizioni non sono apparse però critiche: tutti e due sono risultati lucidi e coscienti al momento dell'arrivo dei sanitari. Se in un primo momento l'idea era quella di allertare l'elisocorso Pegaso, quindi, l'allarme è subito rientrato e i due pazienti sono stati trasferiti in codice rosso (ma solo da dinamica) in ospedale.



Tutta da chiarire la dinamica esatta del sinistro, anche se, da una prima e sommaria ricostruzione, pare che il sidecar abbia fatto tutto da solo e non ci siano altri mezzi coinvolti.