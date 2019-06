Trovati in possesso di droga, denunciati due giovani

Altri articoli in Borgo a Mozzano

sabato, 8 giugno 2019, 14:09

Un 38enne marocchino, N.H., residente a Ponte a Moriano, ambulante, pregiudicato e in regime di arresti domiciliari, è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una complessa e articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana

sabato, 8 giugno 2019, 12:56

L’associazione “Piccole Cucce” di Borgo a Mozzano si occupa da 15 anni di tutela, soccorso, rispetto e informazione di animali, disabili e non, ed è attiva su tutto il territorio della Mediavalle. Attraverso una rete di volontari, Piccole Cucce si occupa di programmazione su territorio, educazione nelle scuole, adozione e...

sabato, 8 giugno 2019, 11:56

Con il primo consiglio comunale di ieri sera ha preso il via ufficialmente il secondo mandato di Patrizio Andreuccetti. Convalidati i risultati elettorali del 26 maggio

giovedì, 6 giugno 2019, 15:55

La F.I.T.A. Lucca in collaborazione con il comune di Borgo a Mozzano e con l’Associazione Filodrammatica di Valdottavo organizza quattro serate al Teatro Colombo di Valdottavo in compagnia del Teatro Amatoriale

martedì, 4 giugno 2019, 16:06

Concorso pubblico per esami per la copertura di sette posti, elevabili a 11, a tempo pieno e indeterminato di istruttore di vigilanza - agente di polizia municipale - categoria c – posizione economica c1, di cui due riservati a volontari

sabato, 1 giugno 2019, 15:48

Brutta disavventura, fortunatamente a lieto fine, per la squadra degli Esordienti 2006 del Valle di Ottavo. Questa mattina l’allegra comitiva, accompagnata dall’allenatore Alioscia Rocchiccioli, dal dirigente Pierotti e da altri dirigenti, si è trovata presso il campo sportivo “Parisotto” per salire sul pullman per partecipare un torneo di due giorni...