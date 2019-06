"Vie Matildiche e del Volto Santo": giornata di studi a Diecimo

Altri articoli in Borgo a Mozzano

martedì, 11 giugno 2019, 10:56

Il 15 giugno alle 15 ritorna la manifestazione d'arte ed artigianato Look My Art 2^ Stagione, un evento unico ed imperdibile presso il Circolo L'Unione di Borgo a Mozzano. Per questa occasione, con inizio alle 22, concerto serale del cantautore toscano Andrea Brunini

lunedì, 10 giugno 2019, 17:34

Sabato 8 giugno, gli insegnanti di musica della Scuola H-Demia Mediavalle di Diecimo, hanno invitato i loro allievi a salire sul palco per mostrare ad amici e parenti i risultati ottenuti. Per i più piccoli è stata la prima esibizione in pubblico, ma hanno saputo ben controllare la loro emozione,...

domenica, 9 giugno 2019, 20:35

La Lega interviene dopo i risultati ottenuti alle elezioni europee e comunali in Valle del Serchio e sottolinea l’importanza del risultato raggiunto nel comune di Borgo a Mozzano

sabato, 8 giugno 2019, 14:22

Il primo ragazzo, un 23enne di Borgo a Mozzano, è stato trovato in possesso di tre dosi di hashish del peso complessivo di gr. 0,74 e di una piccola dose di cocaina di gr. 0,05. Invece il secondo ragazzo, un 25enne di Borgo a Mozzano, è stato trovato in possesso...

sabato, 8 giugno 2019, 14:09

Un 38enne marocchino, N.H., residente a Ponte a Moriano, ambulante, pregiudicato e in regime di arresti domiciliari, è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una complessa e articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana

sabato, 8 giugno 2019, 12:56

L’associazione “Piccole Cucce” di Borgo a Mozzano si occupa da 15 anni di tutela, soccorso, rispetto e informazione di animali, disabili e non, ed è attiva su tutto il territorio della Mediavalle. Attraverso una rete di volontari, Piccole Cucce si occupa di programmazione su territorio, educazione nelle scuole, adozione e...