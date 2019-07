Borgo a Mozzano



Al Verzura grande attesa per la serata con Donato Carrisi

venerdì, 19 luglio 2019, 14:20

Al Verzura grande attesa per la serata del 21 luglio, alle 21.15, al Convento di San Francesco, con Donato Carrisi, scrittore, regista, maestro del thriller italiano, con milioni di copie vendute nel mondo.

Donato Carrisi è nato nel 1973 a Martina Franca e vive a Roma. Dopo aver studiato giurisprudenza, si è specializzato in criminologia e scienza del comportamento. è regista oltre che sceneggiatore di serie televisive e per il cinemaÈ una firma del Corriere della Sera ed è l’autore dei romanzi bestseller internazionali (tutti pubblicati da Longanesi) Il suggeritore, Il tribunale delle anime, La donna dei fiori di carta, L’ipotesi del male,Il cacciatore del buio,Il maestro delle ombre, L’uomo del labirinto, Il gioco del suggeritore e La ragazza nella nebbia, dal quale ha tratto il film omonimo con cui ha vinto il David di Donatello per il miglior regista esordiente.