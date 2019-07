Borgo a Mozzano



Andrea Lanfri al Verzura: quando la mente è più forte del fisico

mercoledì, 17 luglio 2019, 11:44

di simone pierotti

Secondo appuntamento alla rassegna del Teatro di Verzura: ospite, molto gradito, al giardino dell’ex convento delle Oblate è stato Andrea Lanfri, atleta lucchese paraolimpico. Come tutti gli ospiti del Verzura, Lanfri ha presentato il suo libro (Voglio correre più forte della meningite) ma stavolta era l’occasione per raccontare una storia di vita e lanciare un messaggio positivo di forza e amore. Valori ben presenti e saldi nell’atleta di Lucca che, nel momento più buio, dopo l’amputazione degli arti inferiori a causata dalla meningite, non si è scoraggiato e, in pochissimo tempo, è diventato l’uomo e l’atleta plurimedagliato che è oggi.

A moderare la serata Gina Truglio della Libreria Ubik e il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti. Presenti tra il pubblico, i familiari di Andrea Lanfri e Kira, l’amatissimo cane di cui si parla spesso nel libro. Dopo l’introduzione, è stato proiettato un documentario realizzato dalla t svizzera per raccontare la storia di Andrea. La malattia nel 2015, il coma, il risveglio, la rinascita. “Sono tornato a casa – racconta – e ho voluto riprendermi la vita di prima, vincere la meningite. Anzi, ho voluto vivere più di prima perché ho ripreso la mia grande passione, l’alpinismo, ed ho iniziato a correre, cosa che non avevo mai fatto prima”.

“Non è stato facile, ovviamente, le protesi non sono scarpe che ti provi ed indossi, serve tanto allenamento. Inoltre quelle per correre sono molto care. Determinante è stata una campagna di raccolta fondi on – line che mi ha permesso di acquistarle. Così nel 2006 ho iniziato a fare gare, inizialmente con i normodotati, poi mi sono avvicinato alle gare paraolimpiche. L’esordio agli Europei di Grosseto è stato eccezionale, una medaglia di bronzo nella staffetta. Poi sono i arrivati i campionati del mondo a Londra, ho corso davanti a 60.000 spettatori, una cosa bellissima”.

Andrea è stato più forte delle difficoltà e non si ferma, ha ancora tanti obiettivi e sogni da raggiungere. Il primo si chiama Everest: ad ottobre sarà in Nepal per preparare al meglio quell’obiettivo. Altro sogno è rappresentato dalle Olimpiadi a cui spera di partecipare nel 2020. Si parla anche di doping nello sport. “Anche noi atleti paraolimpici siamo sottoposti ai controlli della Wada, purtroppo ci sono stati diversi casi, non condivido, è un concetto completamente lontano dai miei principi”.