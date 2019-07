Borgo a Mozzano



Bertieri (Orgoglio Comune): "Installare dossi sulla strada per Anchiano"

mercoledì, 24 luglio 2019, 19:49

Yamila Bertieri del gruppo di opposizione “Orgoglio Comune” Borgo a Mozzano evidenzia preoccupazione per il tratto di strada che conduce alla frazione di Anchiano, in particolar modo, dopo l'incidente avvenuto sabato 20 luglio.



“Fortunatamente – esordisce Bertieri - nessuno ne è rimasto gravemente ferito ma, senza un intervento nel controllare la velocità, sul tratto “viale Norvegia", in prossimità dell'incrocio con la Statale, la vicenda potrebbe ripetersi e con conseguenze più serie”.



“Sabato 20 luglio – spiega - una macchina, nell'effettuare una curva, ha invaso la corsia del senso opposto andando a sbattere contro un’altra auto. Sarebbe bene inserire dei dossi rallentatori, molto efficaci nel mantenere la velocità dei veicoli bassa, su strade rettilinee o in prossimità delle curve come in questo caso. Molti cittadini hanno fatto notare, anche in passato, la situazione e le problematiche relative ad essa all'amministrazione ma, ad oggi, ancora nessun provvedimento è stato preso”.

“Speriamo – conclude -, per una buona sicurezza e per l'incolumità dei cittadini e degli automobilisti, che la nostra nota sia presa in considerazione e venga fatto un rapido intervento per contenere la velocità evitando incidenti”.