"Borgo è Bellezza" fa tappa a Motrone

lunedì, 22 luglio 2019, 11:12

Il Rapporto, come sempre, dedica ampio spazio all’analisi dei dati ambientali che quest’anno sono stati arricchiti da alcuni approfondimenti sulle carte riciclate

lunedì, 22 luglio 2019, 08:38

Terzo appuntamento estivo con la kermesse del “Teatro di Verzura” con la novità della location che eccezionalmente è stata il giardino del Convento di San Francesco: ospite di prestigio, lo scrittore Donato Carrisi, autore di numerosi best seller, 3 milioni e mezzo di copie vendute nel mondo, tradotto in 53...

domenica, 21 luglio 2019, 13:45

Per gli abitanti di Cune e il gruppo di volontari che curano questo luogo quasi magico, sospeso tra storia e natura, San Bartolomeo rappresenta un pezzo di vita. Amore e cura per il proprio territorio resi possibili da alcune iniziative, come la tradizionale “pizzata” che tutte le stagioni estive viene...

domenica, 21 luglio 2019, 12:55

Questa sera alle 21.15 il Teatro di Verzura, in collaborazione con Gina Truglio della Libreria Ubik, si trasferisce nell'esclusiva cornice del giardino del cinquecentesco convento di San Francesco a Borgo a Mozzano

domenica, 21 luglio 2019, 12:03

E’ una Misericordia più viva e attiva sul territorio quella di Borgo a Mozzano che, oltre ai consueti e indispensabili servizi offerti per la comunità, si distingue per la quantità e la qualità di eventi organizzati.

venerdì, 19 luglio 2019, 14:20

Al Verzura grande attesa per la serata del 21 luglio, alle 21.15, al Convento di San Francesco, con Donato Carrisi, scrittore, regista, maestro del thriller italiano, con milioni di copie vendute nel mondo