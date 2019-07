Borgo a Mozzano



Cecco e Cipo presentano il loro quarto disco al Festival Borgo a Mozzano

lunedì, 1 luglio 2019, 18:27

Venerdì 5 luglio alle 22, al Festival Borgo a Mozzano, Cecco e Cipo presenteranno dal vivo “Straordinario”, il loro quarto disco, registrato al Blanco Records di Milano da Andrea “Blanco” Gargioni uscito il 15 marzo per Black Candy Records. Otto brani che tratteggiano un nuovo percorso, dove l’amore è protagonista, e dove il gusto per le atmosfere folk e cantautorali incontra quello per il rock e il pop più ritmato e dalle influenze british. Ingresso gratuito.



“Straordinario” è il quarto disco in studio di Cecco e Cipo, registrato al Blanco Records di Milano da Andrea “Blanco” Gargioni uscito il 15 marzo 2019 per Black Candy Records. Otto brani che tratteggiano un nuovo percorso, dove l’amore è protagonista, e dove il gusto per le atmosfere folk e cantautorali incontra quello per il rock e il pop più ritmato e dalle influenze british. “Straordinario” è il quarto lavoro discografico in studio di Cecco e Cipo, che è stato pubblicato il 15 marzo 2019 in collaborazione con Black Candy Produzioni. Registrato allo Blanco Records di Milano, sotto la guida di Andrea “Blanco” Gargioni, il disco conta otto brani intrisi dell’allegria e della spensieratezza che da sempre caratterizza il duo toscano, ma con una scrittura più matura e consapevole, accompagnata da un sound rinnovato, che alle influenze folk e cantautorali unisce quelle più rock e pop di derivazione british.



“C’era bisogno di un cambiamento” - raccontano Cecco e Cipo - “Avevamo bisogno di un piccola pausa per capire dove volevamo andare, sentivamo l’esigenza di qualcosa di nuovo, di fresco. E, in realtà, è venuto tutto da sé. Una volta entrati in studio ogni canzone ci ha suggerito dove volesse andare. Non per questo il disco è stato registrato totalmente in due settimane, nel mese d’agosto 2018, in una bollente Milano. Ricordiamo un gran caldo e un numero infinito di docce, fra una sessione di studio e l’altra. Ricordiamo, però, anche la tranquillità di una Milano deserta, come non si vede mai, che ci ha permesso di lavorare bene. Siamo sempre noi, ma oggi più maturi. Siamo molto soddisfatti del lavoro, siamo stati fortunati a trovare persone fiduciose in noi. E’ un disco che segna inevitabilmente un cambiamento sonoro: si va sul rock, e la cosa che ci piace di più è che è stato arrangiato appositamente per poterlo suonare live, in giro per l’Italia, dove non vediamo l’ora di tornare. Quattro strumenti, gli strumenti della nostra band. Che si parli principalmente d’amore, non ce ne facciamo una colpa: ci viene più naturale e più facile, almeno in questo momento”.



Biografia



Cecco e Cipo, alias Simone Ceccanti e Fabio Cipollini, entrambi di Vinci, entrambi classe ’92, muovono i primi passi nella scena musicale da giovanissimi, tra recite natalizie e circoli ARCI. “Roba da Maiali”, pubblicato nel dicembre 2011 e "Lo Gnomo e lo Gnu", pubblicato nel giugno 2014, sono i loro primi due album, entrambi prodotti da Labella. Nel settembre 2014 si esibiscono alle audizioni di XFactor 8 con “Vacca Boia”, conquistando giudici e pubblico e venendo definiti dalla stampa come i veri protagonisti di X Factor 8. Nelle settimane successive rimangono in trending topic su Twitter, entrano in classifica F.I.M.I., nella Top Ten iTunes e nelle playlist Viral 50 di Spotify, mentre il video dell’audizione raggiunge i due milioni di visualizzazioni. Nel frattempo, inizia il #VACCABOIA Tour, in collaborazione con Musiche Metropolitane , che arriva a contare cento date in un anno. Il 3 ottobre 2015 il M.E.I. di Faenza assegna loro un premio speciale come band live più attiva dell’anno. Nel marzo 2016 esce “Flop” (Labella), terzo album in studio, anticipato dal singolo "Non voglio dire”. Nel frattempo il duo riprende l’attività live, sia in trio che in formazione completa, e in due anni colleziona altre 100 date, toccando tutte le città e i club più importanti d’Italia. Concludono il tour al Combo di Firenze con un concerto unico, interamente registrato, che esce il 25 dicembre 2018 su tutte le piattaforme digitali e che è poi raccolto nell’album “Cecco e Cipo live @ Combo”. Dopo un anno di pausa dai palchi e dalle interviste, il duo torna sulle scene con il singolo “Tutto il bello che c’è”, uscito il 19 ottobre 2018. Il loro quarto album, “Straordinario” è uscito il 15 marzo 2019 per BlackCandy Produzioni.