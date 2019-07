Borgo a Mozzano



Due auto contro un camion, tre feriti sulla Lodovica

mercoledì, 17 luglio 2019, 14:34

di andrea cosimini

Un incidente dalla dinamica "spettacolare" ma, che, per fortuna, non ha registrato gravi feriti. E' successo oggi pomeriggio, intorno alle 12.30, sulla strada provinciale Lodovica poco dopo Valdottavo, nel comune di Borgo a Mozzano.



Stando alle prime ricostruzioni, due auto sarebbero state coinvolte in un tamponamento a catena con un camion. Tre i feriti: uno, in condizioni più serie, è stato trasferito in codice rosso (ma solo per dinamica) al pronto soccorso dell'ospedale San Luca con un mezzo Bravo proveniente da Bagni di Lucca; gli altri due, meno gravi, sono stati trasportati invece in codice giallo dalla Misericordia di Marlia sempre al nosocomio lucchese. Sul posto anche l'automedica di Lucca.



I vigili urbani sono intervenuti per gestire il traffico. Si registrano grossi disagi per gli automobilisti e lunghe code.