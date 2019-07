Borgo a Mozzano



Eman in concerto a Borgo a Mozzano: in scaletta i brani del nuovo album

venerdì, 19 luglio 2019, 13:07

Dopo la partecipazione al concerto del Primo Maggio a Roma, il cantautore Eman torna live con un tour estivo che prenderà il via sabato 20 luglio da Borgo a Mozzano.

In scaletta i brani del nuovo album “Eman” (Jackie & Juliet / Artist First), attualmente disponibile in digitale e nei negozi tradizionali (https://artistfirst.lnk.to/Eman).

Il disco è composto da 10 brani scritti dallo stesso Emanuele Aceto. Attraverso un linguaggio diretto l’artista affronta tematiche diverse che analizzano la vita e la società in tutte le sue sfumature. Il sound dei brani identificano lo stile di Eman come un nuovo tipo di cantautorato moderno.

Questa la tracklist dell’album: “Danziamo Dentro Al Fuoco”, “Icaro”, “Fiume”, “Giuda”, “Tutte Le Volte”, “Silk”, “Milano”, “Senza Averti Vista Mai”, “3 a.m.”, “Ritorno a Casa (La Ballata di Aldo il Clochard)”.

«La mia carriera è nata sui palchi... Tutto è cominciato da lì. È nella dimensione live, nell'incontro con il pubblico che si rivela la vera essenza della musica e di un musicista. Non vedo l’ora di suonare ed incontrare il mio pubblico, ma soprattutto di eseguire i brani di “Eman”, un disco a cui sono profondamente legato – racconta Eman - Dentro ci sono le parole, le immagini e i concetti che volevo esprimere e che hanno preso corpo e anima grazie alla musica di Mattia (SKG). È un concept album intimo sì, ma di un intimità collettiva. Nei brani che lo compongono, chiunque può ritrovare un po' del proprio vissuto e osservare e riflettere su uno spaccato del mondo che lo circonda».

Queste le prime date estive del tour estivo di Eman:

sabato 20 Luglio - BORGO A MOZZANO (LU);

venerdì 26 Luglio - Orio Center festival, BERGAMO;

venerdì 9 agosto- SAN GIORGIO ALBANESE (CS);

mercoledì 14 agosto - CORIGLIANO ROSSANO (CS);

lunedì 26 Agosto - Bum Bum Festival, TRESCORE (BG)

Ad esclusione delle date di Bergamo e San Giorgio Albanese, l’artista sarà accompagnato sul palco da Mattia Masciari “SKG” (Synth / Deejay), Daniele Greco (chitarre) e Francesco Calabretta (basso).

Eman, all’anagrafe Emanuele Aceto, nasce a Catanzaro. Si approccia alla musica e alla scrittura da giovanissimo e all’età di sedici anni fonda il suo primo gruppo, i Diffida. Qualche anno dopo si avvicina al mondo delle Dancehall e dei Sound System, fondandone uno proprio: Pennywise Crew. Si fa conoscere con lo pseudonimo di Eman, grazie anche agli Open Mic e alle prime canzoni su strumentali giamaicane e francesi. Il brano “Dammi da bere” lo farà conoscere al pubblico di “Myspace” e delle dell'ambiente reggae italiano. L’incontro tra il suo background musicale, il cantato ritmato della Dancehall e le rime del raggamuffin, dà vita al personalissimo stile di scrittura e cantato che caratterizzerà la musica di Eman. La successiva fondazione del collettivo di cantanti, rapper e produttori “Kuanshot Records” e l’inizio della collaborazione conMattia Masciari “SKG” vedrà l’uscita del suo album autoprodotto “Come Aceto” (2009) e si esibisce in diversi centri sociali e locali lungo tutta la Penisola. Nel 2012 esce il singolo “Insane” prodotto da “SKG”, che segna la svolta musicale e l’apprezzamento generale da parte del pubblico. Nel 2013 pubblica i singoli “Time by time” e “Il mio vizio” (entrambi prodotti da “SKG”) e, a seguire, “L’amore al tempo dello spread”, prodotto da Rosario Critelli “Tano”. Viene notato da Sony Music e la collaborazione con la major darà vita all’album “Amen”, preceduto dai singoli “Giorno e notte” (2015, prod. “SKG”) e “Amen” (2015, prod. SKG). L'album esordisce al 37esimo posto della classifica FIMI e il singolo “Amen” arriva al primo posto della classifica Viral di Spotify. Ad aprile di quest’anno ha pubblicato il suo secondo disco“Eman”, anticipato dai singoli “Icaro”, “Milano”, “Tutte le volte” e “Giuda”, e si è esibito sul palco del Concertone delPrimo Maggio a Roma. Attualmente Eman è in tour in tutta Italia per presentare il suo nuovo disco.