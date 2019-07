Borgo a Mozzano



Fermata auto con due extracomunitari sospetti: rimpatriato conducente

martedì, 2 luglio 2019, 10:38

Il 20 giugno, in nottata, un equipaggio del nucleo radiomobile, nel corso di un servizio perlustrativo svolto a Borgo a Mozzano, ha notato transitare sulla SP 2 una Mercedes di colore scuro con due soggetti all'interno che, per le circostanze di tempo e luogo, appariva sospetta.



L’auto è stata raggiunta e fermata e gli occupanti, risultati stranieri extracomunitari di nazionalità georgiana, sono stati identificati e controllati. Dalle verifiche eseguite i due sono risultati gravati da numerosi precedenti di polizia e penali per reati vari ed in modo particolare per reati contro il patrimonio.



A carico del conducente, un uomo 32enne, pendevano alcuni provvedimenti da notificare nonché un ordine di espulsione dal territorio nazionale, valido fino al 16 maggio 2022, eseguito dall’ufficio immigrazione della questura di Siena il 17 maggio 2017 con accompagnamento alla frontiera area di Roma Fiumicino e una segnalazione Schengen quale cittadino straniero a cui rifiutare l’ingresso o il soggiorno nell’area Schengen. Pertanto l'uomo è stato condotto in caserma ed è stata intrapresa la procedura con l’ufficio immigrazione della questura di Lucca per il successivo avvio al centro di permanenza per i rimpatri di Brindisi dove, nelle ore seguenti, è stato accompagnato per il rimpatrio da un'altra pattuglia di militari.